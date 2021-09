https://it.sputniknews.com/20210919/la-moto-volante-dellesercito-americano-fa-il-suo-primo-volo---video-12960388.html

La moto volante dell'esercito americano fa il suo primo volo - Video

Speeder è il nome di questa moto volante, a forma di moto d'acqua, che ha recentemente completato con successo il suo primo test. Pesa solo 104 Kg e può... 19.09.2021, Sputnik Italia

Questa moto volante è stata sviluppata dalla società americana JetPack Aviation con sede a Los Angeles, ed è specializzata in soluzioni di mobilità verticale. Gli scopi di questo aereo saranno sia militari che civili.Ha quattro microturbine per stare in aria che si trovano proprio nella parte centrale della moto mentre due più piccole si trovano nella parte posteriore e aiutano a stabilizzarla e ad effettuare cambi di direzione.Ha un parabrezza per proteggere il guidatore dal vento e, allo stesso tempo, ridurre la resistenza e stabilizzare il volo. Infatti, una delle maggiori difficoltà incontrate da Jetpack Aviation è stata quella di stabilizzare la moto volante.Per migliorare la stabilizzazione, gli ingegneri hanno dovuto partire da zero con il software che comanda l'intensità e l'angolo della spinta. Inoltre, hanno sviluppato un telaio in alluminio di dimensioni maggiori del necessario per poter posizionare le turbine in luoghi diversi.Dal primo prototipo ad oggi, il lavoro è durato circa 18 mesi, tempo in cui il P1 è stato testato per farlo funzionare perfettamente e superare con successo il test di volo completo.Due le motorizzazioni previste: diesel o cherosene. Entrambi raggiungono un'autonomia compresa tra 10 e 30 minuti, a seconda della velocità sviluppata e del peso.Questa moto d'aria della JetPack Aviation può essere acquistata al costo di $380.000, tuttavia solo 20 unità saranno realizzate ad uso civile in questa prima fase. Il resto della produzione sarà per l'esercito americano, che utilizzerà Speeder per missioni di supporto e intervento rapido usando carburanti fossili tra i più inquinanti.

