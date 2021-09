https://it.sputniknews.com/20210919/italia-ultima-in-ue-per-uso-dei-social-network-manca-internet-ma-non-e-tutto-12969404.html

Italia ultima in Ue per uso dei social network: manca Internet. Ma non è tutto

Italia ultima in Ue per uso dei social network: manca Internet. Ma non è tutto

Gli italiani risultano essere gli ultimi in Europa nell'uso dei social network. A sfatare una percezione secondo la quale gli italiani sarebbero “tutti”... 19.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-19T17:23+0200

2021-09-19T17:23+0200

2021-09-19T17:23+0200

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/11803795_0:94:2801:1669_1920x0_80_0_0_60c2765875885cbeb77a6103c73a0c93.jpg

ll dato statistico non è legato ad un cambiamento culturale, bensì principalmente al ritardo nella connessione internet in alcune zone del paese dove le persone ancora hanno a disposizione soltanto una configurazione “in rame” che al massimo gli consente una navigazione a 7 Mbps. Sono quelle aree interne dell’Italia poco popolate e sconosciute ai più, oltre che alla politica.Si pensi che meglio di noi fa la Turchia, un paese non proprio tenero con Internet e i social.I dati fanno però notare anche come durante l'ultimo quinquennio (il 2015-2020 per il quale sono disponibili i dati) la quota di giovani che partecipano ai social network è cambiata poco o nulla.Al contrario, la percentuale di persone anziane che utilizzano queste piattaforme è quasi raddoppiata nello stesso periodo. Quindi, se le giovani generazioni in Europa hanno fatto da early adopter (primi utilizzatori) dei social network, ora sono le classi di età più lente nel recepire determinati cambiamenti ad affacciarsi nel nuovo mondo digitale.Le ampie differenze nei tassi di partecipazione ai social sono in parte legate al fatto che le persone siano o meno connesse a Internet, in zone che Eurostat definisce "regioni prevalentemente rurali o ultraperiferiche". Nel caso dell'Italia sono il Sud e le Isole.L’accesso a Internet, però, non è solo accesso ai social network. Per le aree dell’Italia dove l’accesso alla rete è strozzato o del tutto assente, a mancare sono principalmente le opportunità di studio a distanza in campo universitario (piattaforme MOOC come Federica, ad esempio), l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione online come il Cassetto fiscale o il Cassetto previdenziale digitale dei cittadini e delle cittadine o il Cassetto digitale dell’impresa, i servizi bancari di home banking.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

internet