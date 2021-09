Il sistema di Facebook dedicato alla promozione dei vaccini è diventato un sistema pro no-vax

https://it.sputniknews.com/20210919/il-sistema-di-facebook-dedicato-alla-promozione-dei-vaccini-e-diventato-un-sistema-pro-no-vax-12963557.html

Lo staff di Facebook ha avvertito Mark Zuckerberg che la "disinformazione" postata da alcuni dei 2 miliardi di persone presenti sul social network avrebbe ostacolato il suo piano per convincere 50 milioni di persone a farsi il vaccino COVID-19.Il Wall Street Journal ha riferito che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'ONU e l'Unicef hanno sollevato preoccupazioni al social network.A marzo Zuckerberg ha lanciato la funzione COVID Information Centre su Facebook e Instagram, con l’obiettivo di informare correttamente gli utenti su dove e quando possono farsi vaccinare. Ma le ricerche interne ed esterne all’azienda mostrano che i commenti sui post diretti attraverso il sistema sono anti-vax.I ricercatori di Facebook hanno definito tali post, contenuti "barriera alla vaccinazione" e hanno detto che sopprimerli dovrebbe essere "una priorità aziendale".Il portavoce di Facebook, Aaron Simpson, ha insistito che l'iniziativa dell'azienda non si è ritorta contro."Siamo concentrati sui risultati, e i dati mostrano che per le persone negli Stati Uniti su Facebook, l'esitazione del vaccino è diminuita di circa il 50 per cento da gennaio, e l'accettazione è alta", ha detto.La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha rivelato a luglio che l'amministrazione del presidente Joe Biden stava segnalando i post di Facebook sul coronavirus al gigante Big Tech che considerava "disinformazione" sul virus, sui vaccini e sulle restrizioni governative in corso. Questo ha attirato le critiche di collusione tra la società e i funzionari nella censura della libertà di parola.Giorni dopo, Biden ha accusato Facebook di "uccidere le persone" con la disinformazione, prima di ritrattare questa affermazione.

