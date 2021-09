Identificata dagli scienziati la possibile causa del morbo d'Alzheimer

"Mentre in precedenza sapevamo che il segno distintivo delle persone che vivono con la malattia di Alzheimer era il progressivo accumulo di depositi di proteine ​​tossiche all'interno del cervello chiamate amiloide-beta, non sapevamo da dove provenisse l'amiloide o perché si depositasse nel cervello," afferma l'autore principale dello studio John Mamo, direttore del Curtin Institute for Health Research and Innovation presso l'università Curtin in Australia.