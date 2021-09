https://it.sputniknews.com/20210919/green-pass-letta-gongola-salvini-allangolo-12971109.html

Green pass, Letta gongola: "Salvini all'angolo"

Green pass, Letta gongola: "Salvini all'angolo"

Il segretario del Pd rileva il fallimento di Salvini nel dettare la linea al governo sul green pass. 19.09.2021, Sputnik Italia

Intervenendo alla Festa dell'Unità a Lamezia, in Calabria, il segretario dem ha preso atto che la condotta del suo partito all'interno della maggioranza ha avuto successo sullo spinoso tema del green pass e alla fine la linea di Salvini, nonostante i proclami, è fallita.Notiamo che la linea morbida di Salvini sul green pass non è nemmeno seguita per intero nel suo partito, dal momento che il ministro leghista dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è arrivato a sostenere che la certificazione verde obbligatoria serve ad aumentare la libertà.Nel corso della giornata il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha affermato che chi strumentalizza col green pass "fa solo propaganda".In Italia, secondo gli ultimi dati, 40.916.433 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,76 % della popolazione over 12, mentre le dosi somministrate sono state complessivamente 82.278.770.

Irina Derefko E' veramente uno stupido. Capisco il motivo per cui ha lasciato una cattedra per la politica. E' un fallito in cerca di riscatto e danaro. E' l'emblema dell'Italia di oggi Purtroppo non è l'unico. 0

