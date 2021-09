https://it.sputniknews.com/20210919/green-pass-ciciliano-svela-quello-che-tutti-temono-potrebbe-servire-per-tutto-linverno-12965238.html

Green Pass, Ciciliano svela quello che tutti temono: potrebbe servire per tutto l'inverno

Green Pass, Ciciliano svela quello che tutti temono: potrebbe servire per tutto l'inverno

Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia e componente del Comitato tecnico scientifico del governo, svela che potrebbe essere necessario “mantenere il... 19.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-19T13:25+0200

2021-09-19T13:25+0200

2021-09-19T13:45+0200

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12294705_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_026e6a85461cbe54806cf3acab7277ed.jpg

Per quanto riguarda l'aumento della capienza nei luoghi di cultura e sport, Ciciliano si dice ottimista sulla prospettiva: “Speriamo di poterlo fare presto. Le premesse sono buone”.Per un ulteriore allentamento delle misure “è cruciale conoscere e analizzare l'eventuale incremento dei ricoveri e, più in generale, l'impatto sui sistemi sanitari regionali dei contagi legati alla riapertura delle scuole”.Ecco perché il green pass “è uno strumento di emergenza che ci ha consentito un precoce ritorno alla quasi normalità. È destinato a sparire quando l'Italia raggiungerà la sicurezza che si ottiene con l'adesione di massa alla vaccinazione”.A proposito di normalità il noto virologo statunitense Anthony Fauci ha detto che non torneremo a qualcosa che assomigli alla normalità pre-pandemia prima del 2023.I luoghi di spettacoloPer i luoghi di spettacolo "il discorso è differente per le rappresentazioni teatrali dal vivo e per le sale cinematografiche. La preparazione di un'opera teatrale prevede mesi di lavoro, rappresentazioni in diverse settimane e lo spostamento in diverse regioni dell'intero cast".Se una Regione "registrasse un incremento del numero dei contagi e posti letto e passasse dal giallo all'arancione bisognerebbe bloccare l'opera. Con il green pass si potrebbe garantire un maggiore riempimento dei teatri e disegnare una procedura stabile per consentire alle compagnie di poter finalmente riprendere in serenità" la loro attività lavorativa al di là del colore delle regioni.

https://it.sputniknews.com/20210919/giorgetti-green-pass-obbligatorio-serve-ad-aumentare-la-liberta-12964959.html

Alfredo Calogeri ...e fantozzi dopo la 46 esima ino culazione si fece venire qualche dubbio... 4

Zecca Comunista Risultati della campagna vaccinale si vedranno ancora da oggi a prossimi 10 anni e penso proprio anche nelle future generazioni. Le previsioni di Fauci e altri non ci interessano piu' di tanto. E per quanto riguarda la curva epidemiologica non credo a nessun dato di nessun stato. 3

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, green pass