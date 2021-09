https://it.sputniknews.com/20210919/giorgetti-green-pass-obbligatorio-serve-ad-aumentare-la-liberta-12964959.html

Giorgetti, green pass obbligatorio serve ad aumentare la libertà

Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico e “generale” della Lega, parla del green pass obbligatorio come una decisione difficile quella assunta... 19.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-19T12:40+0200

2021-09-19T12:40+0200

2021-09-19T13:04+0200

politica italiana

giancarlo giorgetti

"Abbiamo fatto queste misure per riaprire” e non per chiudere. Così Giorgetti partecipando al Micam a Rho alla Fiera di Milano, come riporta l’Adnkronos.La ‘linea Salvini’, quindi, appare del tutto sconfessata all’interno della Lega dopo l’intervista di Zaia al Corriere della Sera della settimana scorsa e dopo le parole di Giorgetti.Nel partito, come racconta La Repubblica, c’è un gruppo di dissidenti che mescola no euro e no-vax, no green pass e avversione all’Europa e quant’altro, che si esprime attraverso le voci di Alberto Bagnai e Claudio Borghi e dell’eurodeputata leghista Francesca Donato.Bagnai vuole anche raccogliere una raccolta firme per indire il referendum abrogativo sul green pass.L’estro degli italianiTornando a Giorgetti, parlando a proposito della ripresa dell’imprenditoria italiana e delle capacità degli italiani il ministro ha aggiunto:In precedenza oggi, il segretario della Cisl, Maurizio Landini, ha affermato che, secondo lui, se il green pass è obbligatorio nei contesti lavorativi, allora i tamponi devono essere gratis.

Igor Yak Ma riescono a sentire ciò che dicono? Obbligare per rendere più liberi... Si li pisci negli occhi diranno comunque ché acqua santa. 2

Irina Derefko E' veramente un'imbecille! 1

