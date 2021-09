https://it.sputniknews.com/20210919/francia-uomo-si-rifiuta-mostrare-green-pass-e-spara-alle-guardie-armate-secondo-fonti-12964785.html

Francia, uomo si rifiuta mostrare green pass e spara alle guardie armate secondo fonti

Un uomo ha sparato e ferito leggermente due guardie di sicurezza dopo essersi visto rifiutare l'ingresso in un parco nella città di Chambéry, nel sud-est della... 19.09.2021, Sputnik Italia

Nel parco si svolgeva Odysséa, una corsa di beneficenza volta a sostenere le persone con cancro al seno, riporta l'emittente France Bleu.Il sindaco della città, Thierry Repentin, ha condannato questo caso "di incredibile violenza" e ha augurato alle due guardie di sicurezza ferite una pronta guarigione.A luglio il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva annunciato una serie di nuove restrizioni per contenere la diffusione del COVID-19, tra cui un pass sanitario speciale che indica se una persona è stata vaccinata o è in possesso di un test negativo COVID-19. A partire dal 9 agosto, il pass è diventato obbligatorio in ristoranti, bar, centri commerciali, aerei, tutti gli eventi pubblici con più di 50 persone e treni a lunga percorrenza.

Irina Derefko Ringraziate Macron per questo. 1

francia

