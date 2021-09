https://it.sputniknews.com/20210919/firenze-protesta-degli-agricoltori-in-vista-del-g20----video-12964206.html

Firenze: protesta degli agricoltori in vista del G20 - Video

Firenze: protesta degli agricoltori in vista del G20 - Video

Centinaia di agricoltori si sono presentati alla manifestazione "Marcia per la terra", organizzata sabato e promossa da agricoltori, ambientalisti e... 19.09.2021

I manifestanti hanno sfilato per le strade della città di Firenze prima di dirigersi verso Mondeggi, un'area agricola e sociale situata a sud della città dove gli agricoltori coltivano prodotti dell'agricoltura biologica, opponendosi alla vendita di una tenuta agricola pubblica da parte del Comune.Anche alcuni giorni fa in occasione della ministeriale del G20 i giovani agricoltori hanno manifestato a Firenze per chiedere ai grandi del mondo di difendere il lavoro agricolo e fermare una deriva pericolosa che ha effetti dirompenti sull’economia e sulla vita delle persone.

