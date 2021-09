https://it.sputniknews.com/20210919/filippo-ganna-bissa-campione-del-mondo-nella-cronometro-in-belgio-12969759.html

Filippo Ganna bissa, Campione del mondo nella cronometro in Belgio

Filippo Ganna bissa, Campione del mondo nella cronometro in Belgio

Filippo Ganna vince ed entra nella storia, è Campione del mondo nella cronometro individuale di ciclismo per la seconda volta di fila. Sul tracciato di 43,3... 19.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-19T17:48+0200

2021-09-19T17:48+0200

2021-09-19T17:48+0200

ciclismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/12969648_0:0:2041:1148_1920x0_80_0_0_e7fd86b253a6cc0e4293d22c57058d1f.jpg

Si ripete così lo stesso copione di Imola 2020. Questa volta al belga brucia un po’ di più il secondo posto perché il campionato si è svolto in casa sua, tuttavia il Belgio si può consolare con una doppietta secondo e terzo posto, Remco Evenepoel infatti si aggiudica il bronzo giungendo a 44 secondi da Filippo Ganna.E dire che Van Aert nei primi rilevamenti era in vantaggio rispetto a Ganna proprio di 7 secondi, poi il recupero di Filippo e quindi il turbo attivato dal ciclista italiano sul finale di gara che gli è valso il secondo titolo consecutivo nella cronometro su strada.Filippo Ganna alle Olimpiadi di TokyoFilippo Ganna a Tokyo 2020 sulla individuale aveva ceduto il passo per un tracciato assolutamente a lui non congeniale che lo aveva collocato al quinto posto. Ma Ganna è tornato a casa comunque con la medaglia d’oro al collo grazie al quartetto su pista che non solo aveva battuto la Nuova Zelanda, ma stracciato per due volte consecutive il record del mondo.Un risultato storico che conferma l’estate al top dello sport italiano. E non è finita qui, perché gli italiani questa sera alle ore 20.30 potranno tifare per la nazionale italiana di pallavolo maschile giunta in finale agli Europeo 2021. Dopo avere vinto ieri 3 a 1 contro la Serbia, ora l’Italia dovrà superare la Slovenia. Sognare è d’obbligo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ciclismo