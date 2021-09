https://it.sputniknews.com/20210919/fai-la-pipi-sotto-la-doccia-potrebbe-essere-pericoloso-per-la-salute-12971589.html

Fai la pipì sotto la doccia? Potrebbe essere pericoloso per la salute

Molte persone fanno pipì sotto la doccia per risparmiare tempo o acqua. Anche se sembra un'abitudine innocente, in realtà può fare più male che bene al nostro... 19.09.2021, Sputnik Italia

Alicia Jeffrey-Thomas, esperta di zona perineale, spiega che fare la pipì sotto la doccia o mentre l'acqua calda scorre ti trasforma in una specie di cane di Pavlov, controllato da riflessi condizionati. In altre parole, la tua vescica inizia ad associare determinati segnali alla necessità di urinare anche quando non sei in bagno. Jeffrey-Thomas aggiunge che, combinato con la disfunzione della zona pelvica, questo potrebbe portare all'incontinenza urinaria durante il lavaggio delle mani o dei piatti. L'esperta consiglia di smettere di urinare sotto la doccia se il rumore dell'acqua che scorre fa venire voglia di andare in bagno.

