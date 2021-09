https://it.sputniknews.com/20210919/daesh-rivendica-attacchi-perpetrati-nellafghanistan-orientale-12970917.html

Daesh rivendica attacchi perpetrati nell'Afghanistan orientale

Nel fine settimana almeno tre persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite dopo l'esplosione di un'autobomba nella città afghana orientale di Jalalabad... 19.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-19T20:12+0200

2021-09-19T20:12+0200

2021-09-19T20:12+0200

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/12731285_0:0:2718:1529_1920x0_80_0_0_2eaee09c910e78d914d7e9cf99ed7e44.jpg

Il gruppo terroristico del Daesh* (noto anche come Isis* o Stato Islamico*) ha rivendicato la responsabilità degli attacchi che hanno scosso l'Afghanistan orientale all'inizio di questa settimana, si afferma in un comunicato del gruppo su Telegram. I talebani non hanno ancora commentato la rivendicazione del Daesh. Intanto due civili afgani sono morti a seguito di un'esplosione in una stazione degli autobus nella città orientale di Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, questa mattina, ha detto un testimone oculare. Ha aggiunto che nell'esplosione è rimasto ferito un militante talebano.Sabato 18 settembre almeno 3 persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite per l'esplosione di un'autobomba nella città afghana orientale di Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, secondo quanto riportato dal canale Shamshad News con riferimento ad una fonte.* Organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

