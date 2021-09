https://it.sputniknews.com/20210919/con-green-pass-obbligatorio-i-tamponi-devono-essere-gratis-dice-landini-12963820.html

Con green pass obbligatorio i tamponi devono essere gratis, dice Landini

Per il segretario della Cisl, Maurizio Landini, se il green pass è obbligatorio nei contesti lavorativi, allora i tamponi devono essere gratis. 19.09.2021, Sputnik Italia

E allora il suo appello è a “vaccinarsi tutti senza dover pagare per lavorare”. Landini, a nome di tutti i sindacati, ribadisce la loro linea:Per Landini, infatti, l’obbligo del green pass come misura che spinge gli italiani a vaccinarsi, non risolve veramente il problema: “Resta, tuttavia, una contraddizione: l’obbligatorietà del certificato verde non vuol dire che sia obbligatorio vaccinarsi, basta presentare il tampone, dunque resta la libertà anche di non vaccinarsi”. Così il segretario della Cisl intervistato da La Repubblica.E quindi la richiesta di non gravare sugli operai a cui spetterà dal 15 ottobre l’onere economico di pagarsi il tampone se non vaccinato:Il sindacalista fa notare che oltre ai 4 milioni di lavoratori del pubblico e del privato che risulterebbero ancora non vaccinati, ci sono anche le persone disoccupate, gli anziani, gli inattivi.Persone a cui “nessuno chiede il green pass”. Inoltre Landini è preoccupato che la disposizione di legge possa “produrre divisioni nei luoghi di lavoro e creare conflitti di cui non abbiamo affatto bisogno”.Ma i critici dicono che i tamponi gratis a chi non si vuol vaccinare inficia la stessa misura del green pass imposta proprio per spingere verso la vaccinazione.

VR80 Quindi con RCA obbligatoria l assicurazione deve essere gratis!

Россия щедрая душа Tamponi devono essere gratis si! All inclusive nelle tasse che si pagano sempre e non se né dovrebbe nemmeno discutere in un paese civile e democratico.

