Australia aveva preoccupazioni "gravi" su capacità del sottomarino francese, dice il primo ministro

Australia aveva preoccupazioni "gravi" su capacità del sottomarino francese, dice il primo ministro

L'Australia si è tirata fuori da un contratto di spesa militare con la Francia perché aveva "profonde e gravi" preoccupazioni sulla capacità del sottomarino di... 19.09.2021

2021-09-19T11:40+0200

2021-09-19T11:40+0200

2021-09-19T11:40+0200

australia

cooperazione militare

"Avrebbero avuto tutte le ragioni per sapere che abbiamo profonde e gravi preoccupazioni sul fatto che la capacità fornita dal sottomarino di classe Attack non soddisfa il nostro interesse strategico e abbiamo chiarito che avremmo preso una decisione basata sul nostro interesse strategico nazionale", ha detto Morrison in una conferenza stampa trasmessa dall'emittente 9News.L'Australia aveva chiarito le sue preoccupazioni da tempo, ha detto Morrison.Il "giudizio strategico basato sul miglior consiglio possibile di Intelligence e Difesa" è stato che i sottomarini progettati dalla Francia non sarebbero stati la scelta migliore, ha detto Morrison."E quindi andando oltre, dovevamo essere in grado di assicurare una capacità suprema sottomarina per sostenere le nostre operazioni di difesa, sarebbe stato negligente da parte nostra non farlo", ha detto il primo ministro.Morrison ha detto di comprendere la delusione della Francia, ma ha sottolineato che la decisione riguardava la protezione degli interessi dell'Australia.Mercoledì, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Australia hanno annunciato una nuova partnership di sicurezza denominata AUKUS. Come parte del nuovo patto, gli Stati Uniti e il Regno Unito aiuteranno l'Australia a sviluppare la propria flotta di sottomarini a propulsione nucleare, che di fatto pone fine all'accordo da 66 miliardi di dollari di Canberra con la Francia che avrebbe dovuto portare alla produzione di 12 sottomarini. Parigi ha protestato per la rescissione del contratto, infatti il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha descritto il ritiro dell'Australia dal contratto come una "pugnalata alla schiena".Il ministro degli Esteri francese ha detto che Parigi voleva chiarimenti dall'Australia e dagli Stati Uniti. Venerdì, Le Drian ha annunciato che Parigi avrebbe richiamato i suoi ambasciatori dall'Australia e dagli Stati Uniti per consultazioni.

australia

2021

australia, cooperazione militare