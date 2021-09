https://it.sputniknews.com/20210919/appello-del-segretario-generale-onu-a-cina-e-usa-per-evitare-una-nuova-guerra-fredda-12970094.html

Appello del segretario generale Onu a Cina e Usa per evitare una nuova Guerra Fredda

António Guterres ha esortato gli Stati Uniti e la Cina ad evitare una nuova Guerra Fredda. 19.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-19T18:41+0200

2021-09-19T18:41+0200

2021-09-19T18:41+0200

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha avvertito che le crescenti divergenze tra Stati Uniti e Cina sono pericolose per il mondo e ha chiesto di evitare una nuova Guerra Fredda, che sarà più pericolosa di quella avvenuta nel secolo scorso tra l'America e l'Urss. I rischi sono vari: dalla probabilità di una "biforcazione" dell'economia mondiale e l'emergere di "dottrine militari conflittuali" a diverse strategie per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.Negli ultimi anni le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono diventate più tese sotto tutti gli ambiti: dal commercio, con l'introduzione di dazi e sanzioni per arrivare all'emergenza sanitaria sul Covid, passando anche per i diritti umani, con le accuse americane a Pechino per la politica contro la minoranza uigura e la repressione delle proteste ad Hong Kong. In queste giorni la creazione dell'alleanza militare Aukus, tra Stati Uniti Regno Unito e Australia, ha suscitato irritazione a Pechino e persino in Occidente a Parigi.

