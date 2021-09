https://it.sputniknews.com/20210919/al-san-raffaele-99-di-ricoveri-non-sono-per-covid-zangrillo-occupiamoci-di-chi-muore-daltro-12969691.html

Al San Raffaele 99% di ricoveri non sono per Covid, Zangrillo: "occupiamoci di chi muore d'altro"

Il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano ricorda con un post sui social che ormai i pazienti di... 19.09.2021, Sputnik Italia

Alberto Zangrillo, primario del reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, ha fatto un appello sui social per non trascurare i malati "non Covid", basandosi sui dati reali degli accessi ospedalieri avvenuti nella precedente settimana.In particolare su 1.215 accessi in ospedale registrati al San Raffaele la settimana appena conclusa (11-18 settembre), erano dovuti al Covid solo 16, in termini percentuali l'1,3%. Zangrillo ha notato In 12 casi, pari al 75% del totale, si trattava di persone non vaccinate. I ricoverati, alla fine, sono stati 6: lo 0,5% di tutti gli accessi settimanali al pronto soccorso. Quattro ricoveri in bassa intensità, tra cui 3 vaccinati over 80, 2 in alta intensità, tutti non vaccinati.In Italia, secondo gli ultimi dati, 40.916.433 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,76 % della popolazione over 12, mentre le dosi somministrate sono state complessivamente 82.278.770.

marco paradigma Forse sarebbe bene aggiungere che proprio al San Raffaele opera Il professor Lorenzo Dagna, che è primario dell'Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare. La sua cura dei pazienti in osservazione covid con l' ANAKINRA, un anticorpo monoclonale usato nell’artrite reumatoide e in altre patologie infiammatorie (in pratica un farmaco antinfiammatorio) riduce i rischi di aggravamento covid in percentuali dal 55 all'80% (studi condotti su cospicui range di pazienti). Il San Raffaele di Mlano dimostra che il covid può essere tranquillamente curato all'inizio, e solo in percentuali ridotte può portare a trattamenti più incisivi (terapie intensive), legate prevalentemente a condizioni di fragilità pre-esistente dei pazienti. I preparati mRNA sono una truffa miliardaria e l'anticamera di un piano di dominazione dell'umanità. 1

Zecca Comunista Ecco.... Ora qualcuno mi deve spiegare se San Raffaele è nel altro pianeta o in Italia.... 0

