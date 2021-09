https://it.sputniknews.com/20210918/vaccini-anti-covid-per-bambini-di-6-anni-pronti-a-novembre---marco-cavaleri-12956178.html

Vaccini anti-Covid per bambini di 6 anni pronti a novembre - Marco Cavaleri (EMA)

Marco Cavaleri, capo della task force per i vaccini e le terapie anti-Covid dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), ha aggiunto che più in là "si scenderà... 18.09.2021, Sputnik Italia

In un'intervista a La Repubblica, Marco Cavaleri ha rivelato che i vaccini anti-Covid per i bambini potranno essere somministrati con il via libera dell'Ema già a partire da novembre: in un solo mese, l'Agenzia europea per i medicinali analizzerà i dati dei test di Pfizer.Cavaleri ha specificato che anche per i più piccoli ci vorranno "presumibilmente" 2 dosi per completare la vaccinazione.Proprio sulle reazioni avverse, Cavaleri ha sottolineato che, in base ai dati di Stati Uniti e Israele per gli adolescenti, i rischi sono estremamente bassi.In precedenza, era stato riferito che in Finlandia sarebbero stati testati vaccini anti-Covid sui bambini di età superiore ai 6 mesi. Il progetto è sponsorizzato dalla società farmaceutica statunitense Pfizer.

Bruno Cerrato Poi i feti e più tardi gli spermatozoi... criminali 2

Irina Derefko Inoculeranno la terapia sperimentale anche durante la gestazione. PAZZI CRIMINALI!!! 0

