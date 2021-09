https://it.sputniknews.com/20210918/sex-toys-a-fiumicino-sequestrati-vibratori-cinesi-e-relative-batterie-mancava-letichetta-europea-12958681.html

Sex toys a Fiumicino: sequestrati vibratori cinesi e relative batterie, mancava l'etichetta europea

All’aeroporto di Fiumicino sono giunti un paio di container pieni di giocattoli per adulti prodotti in Cina. Prevalentemente vibratori destinati ad una società... 18.09.2021, Sputnik Italia

Purtroppo, le batterie del trastullo non presentavano il simbolo del cassonetto barrato e tanto è bastato a far dichiarare non conforme alla Direttva 2006/66/CE gli accumulatori. Nei giochi del piacere, invece, mancavano proprio le indicazioni previste per questo tipo di “giocattolo”.Le batterie sequestrate sono state 18.292, mentre i sex toys, fatti in Cina, bloccati sono stati circa 11 mila.L’Agenzia delle dogane, che ha effettuato i controlli, ha sequestrato tutto per la mancata conformità e ha anche comminato una piccantissima multa pari a 1 milione di euro, poiché, oltre alle difformità, la società importatrice è risultata non essere registrata al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

