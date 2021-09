https://it.sputniknews.com/20210918/prodi-dice-si-allobbligo-vaccinale-12961975.html

Prodi dice sì all'obbligo vaccinale

Prodi dice sì all'obbligo vaccinale

L'ex presidente del Consiglio dissente da chi vede nell'introduzione dell'obbligo vaccinale qualcosa da regime dittatoriale: la "forza della democrazia è... 18.09.2021, Sputnik Italia

In un momento in cui il governo ha deciso di puntare tutto sul green pass, che dal 15 ottobre sarà necessario per poter lavorare nel pubblico e nel privato, è arrivato l'endorsement dell'ex presidente del Consiglio Romani Prodi alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid.Prodi contesta la posizione secondo cui gli obblighi vaccinali vengono introdotti solo da regimi dittatoriali.In precedenza il segretario del Pd Enrico Letta aveva affermato che l'uso esteso del green pass "può evitare obbligo vaccinale".In Italia, secondo gli ultimi dati, sono state somministrate 82.070.636 dosi di vaccino anti-Covid e 40.787.140 persone (75,52% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

