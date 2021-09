https://it.sputniknews.com/20210918/per-fauci-la-vaccinazione-anti-covid-si-completa-con-3-dosi-12961511.html

Per Fauci la vaccinazione anti-Covid si completa con 3 dosi

Secondo l'infettivologo numero uno degli Stati Uniti, i vaccini anti-Covid a mRna hanno bisogno di almeno 3 dosi per completare il ciclo vaccinale. 18.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-18T20:04+0200

usa

vaccino

coronavirus nel mondo

Anthony Fauci, lo specialista numero uno negli Stati Uniti per le malattie infettive, ha affermato che un ciclo completo di vaccinazione con i sieri anti-Covid a mRna può richiedere tre vaccinazioni. Fauci ha detto di sostenere l'idea della dose di richiamo. Secondo lui, quando si analizzerà la questione, è del tutto possibile che il regime di vaccinazione corretto, "almeno per i vaccini a mRNA come Pfizer", sia di due dosi con una differenza di tre o quattro settimane e dopo pochi mesi una terza. Fauci ha affermato che il coronavirus ha ripetutamente ingannato gli specialisti, quindi è difficile prevedere quando finirà la pandemia. Secondo Fauci, c'è la speranza che l'emergenza sanitaria finisca in primavera.

privietale quando l'impero ammericano collasserà ci pisceremo sopra!!!!! 0

Irina Derefko Se l'ha detto Fauci... E' una garanzia...... 0

