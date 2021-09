https://it.sputniknews.com/20210918/pentagono-alleuropa-la-russia-rappresenta-una-minaccia-per-la-sicurezza-piu-grande-della-cina-12957267.html

Pentagono all'Europa: la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza più grande della Cina

Per gli Stati Uniti e l'Europa, nel breve termine, la Russia può rappresentare una sfida maggiore sul fronte della sicurezza rispetto alla Cina, lo ha detto il... 18.09.2021, Sputnik Italia

"Nei prossimi anni, la Russia può effettivamente rappresentare per gli Stati Uniti, e, certamente, anche per l'Europa, la principale sfida per la sicurezza che dovremo affrontare in campo militare. La Russia è un avversario sempre più assertivo, che rimane determinato a rafforzare la sua influenza globale, per giocare un ruolo dirompente sulla scena globale, anche attraverso tentativi di dividere l'Occidente", ha detto Kahl venerdì, partecipando alla Conferenza militare baltica, ospitata dalla Lituania.Il funzionario del Pentagono ha detto che, mentre la Cina potrebbe essere "la minaccia di fondo" per Washington e i suoi alleati, la Russia potrebbe rappresentare un problema maggiore nel breve termine, a giudicare dal suo comportamento in Europa, Medio Oriente, Asia e nel cyberspazio.Gli Stati Uniti interagiranno con la Russia da una posizione di forza collettiva, ha sostenuto Kahl, notando che le forze militari statunitensi in Europa rimangono forti e flessibili, assicurando "una deterrenza credibile ed efficace".Allo stesso tempo, il governo degli Stati Uniti non esclude l'opzione di riprendere il dialogo con Mosca, se il governo russo cambierà il suo comportamento, ha detto il funzionario del Pentagono.La Conferenza militare baltica è un evento annuale sulla sicurezza, organizzato dal ministero della difesa lituano e dall'Accademia militare del generale Jonas Zemaitis. Quest'anno, il tema della conferenza è stato “L'Occidente in una nuova era di rivalità tra grandi potenze” e si è concentrata sulla risposta transatlantica alle sfide di sicurezza poste da Russia e Cina.

