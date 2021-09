https://it.sputniknews.com/20210918/obbligo-green-pass-de-luca-boccia-duramente-i-tamponi-gratuiti-per-i-non-vaccinati-follia-12961665.html

Obbligo green pass, De Luca boccia duramente i tamponi gratuiti per i non vaccinati: "follia"

Obbligo green pass, De Luca boccia duramente i tamponi gratuiti per i non vaccinati: "follia"

Il governatore della Campania critico nei confronti dei sindacati per la battaglia sui tamponi gratuiti: "dovrebbero essere i primi a battersi per avere la... 18.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-18T20:55+0200

2021-09-18T20:55+0200

2021-09-18T20:55+0200

vincenzo de luca

italia

lavoro

vaccino

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/9683935_0:101:961:641_1920x0_80_0_0_f0c9f74853a5329f9e55fcbcaa9204a4.jpg

Bocciatura senza 'se' e senza 'ma' di Vincenzo De Luca al tampone gratuito per chi non si vuole vaccinare, e ottenere così il green pass, che dal 15 ottobre servirà per poter lavorare nel pubblico e nel privato. Per il governatore campano, intervenuto nella sua consueta diretta settimanale su Facebook, la suddetta proposta è "follia".De Luca è convinto che sia gli imprenditori che i sindacati, a rappresentanza dei lavoratori, debbano essere reciprocamente interessati alla vaccinazione per evitare chiusure.Infine De Luca ha espresso apprezzamento per l'obbligo vaccinale per gli amministratori locali e i funzionari pubblici.In Italia, secondo gli ultimi dati, sono state somministrate 82.070.636 dosi di vaccino anti-Covid e 40.787.140 persone (75,52% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

Irina Derefko Idea malsana. Degna di un kapò. 2

aurora.17 L'unico folle in giro è questo personaggio inqualificabile degno solo del suo far west. E questo sarebbe un il presidente di tutti i campani? ridicolo e irresponsabile. in altri tempo gli avrebbero già presentato richiesta di dimissioni ma oggi ......... 1

3

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vincenzo de luca, italia, lavoro, vaccino, coronavirus in italia, vaccinazione in italia, green pass