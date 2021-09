https://it.sputniknews.com/20210918/ministro-orlando-con-il-green-pass-evitiamo-chiusure-e-spingiamo-verso-la-vaccinazione-12955388.html

Ministro Orlando, con il green pass evitiamo chiusure e spingiamo verso la vaccinazione

Ministro Orlando, con il green pass evitiamo chiusure e spingiamo verso la vaccinazione

Se ancora a qualcuno non fosse chiaro, il green pass è un “invito a vaccinarsi”, con l’obiettivo di non chiudere gli italiani in casa per il secondo Natale... 18.09.2021, Sputnik Italia

“Il green pass ha un duplice scopo. Da un lato, garantire uno standard di sicurezza più alto nei luoghi dove c'è socialità, e quindi anche in quelli di lavoro, e, dall'altro, quello di spingere verso la vaccinazione”, afferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervistato da Fanpage.Chiaro, il green pass non evita il contagio nei luoghi di lavoro, ma evita che chi vi lavora possa essere sprovvisto dell’immunizzazione, che gli garantisce uno scudo contro il virus.Lo scopo dichiarato è evitare che si verifichi “il rischio di un'interruzione delle attività, come purtroppo è avvenuto lo scorso anno dopo l'estate”, con la progressiva chiusure delle attività, alcune delle quali non hanno mai più aperto, come le discoteche.I dati nazionali, al momento, non ci sono, ma da alcuni territori già provengono informazioni circa un nuovo incremento delle prenotazioni per ricevere il vaccino, secondo lui.In precedenza oggi, il leader del PD, Enrico Letta, ha detto che il green pass il green pass, se attuato bene, “può evitare l’obbligo” vaccinale.

