Germania, ministro della difesa propone piano per le forze di reazione rapida UE entro novembre

Il ministro della difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha annunciato i piani di una proposta volta a creare una forza di reazione rapida dell'UE entro... 18.09.2021

Il ministro ha anche detto che i recenti sviluppi in Afghanistan le hanno fatto pensare alle dimissioni, ma ha deciso di rimanere e di lavorare ulteriormente, per prevenire situazioni simili in futuro.I talebani* sono entrati a Kabul il 15 agosto, ponendo fine a un'offensiva durata mesi e provocando il crollo del governo sostenuto dagli USA.Il presidente afghano riconosciuto a livello internazionale, Ashraf Ghani, si è dimesso e ha lasciato il paese per raggiungere gli Emirati Arabi Uniti. La presa del potere del movimeto integralista ha costretto migliaia di cittadini afghani a cercare una via di fuga dal paese, per paura di rappresaglie da parte dei militanti talebani.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi.

