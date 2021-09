https://it.sputniknews.com/20210918/ministero-esteri-australia-rammarico-per-la-decisione-della-francia-di-richiamare-lambasciatore-12953274.html

Ministero Esteri Australia: "rammarico per la decisione della Francia di richiamare l'ambasciatore"

Ministero Esteri Australia: "rammarico per la decisione della Francia di richiamare l'ambasciatore"

L'Australia si rammarica della decisione del governo francese di richiamare il suo ambasciatore dal paese per via del ritiro di Canberra dall'accordo con il... 18.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-18T11:14+0200

2021-09-18T11:14+0200

2021-09-18T11:14+0200

australia

guerra fredda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/10447904_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_ab20b22c6917dcf412e1bf9606cc665f.jpg

“Notiamo con rammarico la decisione della Francia di richiamare il suo ambasciatore in Australia per consultazioni, in seguito alla decisione sul progetto dei [sottomarini] classe Attack”, ha detto la portavoce al Sydney Morning Herald.Secondo la portavoce, l'Australia apprezza le sue relazioni con la Francia e la considera una parte importante per assicurare la stabilità nella regione dell'Indo-Pacifico.Venerdì, il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, ha annunciato il richiamo degli ambasciatori francesi negli Stati Uniti e in Australia a Parigi, per consultazioni legate alla rescissione unilaterale del contratto di fornitura di sottomarini da parte di Canberra.Questa decisione è stata presa dopo che l'Australia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, mercoledì scorso, hanno annunciato una partnership di difesa chiamata AUKUS, con il compito iniziale degli Stati Uniti e del Regno Unito di sostenere militarmente l'Australia, permettendole di acquisire sottomarini a propulsione nucleare. Il nuovo patto di difesa ha costretto Canberra a rinunciare ad un contratto da 66 miliardi di dollari con la Francia per sviluppare 12 sottomarini d'attacco a propulsione convenzionale di ultima generazione.

https://it.sputniknews.com/20210917/aukus-francia-richiama-gli-ambasciatori-in-usa-ed-australia-per-consultazioni-12952897.html

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

australia, guerra fredda