Medici no-vax ‘duri e puri’: l'Ordine dei medici non riesce a radiarli

Sul totale, i medici non ancora vaccinati, registrati nell’Ordine dei medici, sono 1.500, di questi, però, una porzione, alla fine, si è prenotata per ricevere... 18.09.2021, Sputnik Italia

Esiste poi un residuale dello 0,1% - 0,2% che fa addirittura campagna pubblica contro i vaccini, ma che non si riesce a radiare dall’Ordine.Lo riferisce Filippo Anelli, il presidente della Federazione nazionale dell’ordine dei medici (Fnomceo) all’Huffingtonpost.Si tratta di medici, dice Anelli, che sono arrivati addirittura a sfidare pubblicamente la Fnomceo, attraverso i social e anche in televisione.Quindi, come spesso capita in Italia, un granello di burocrazia fa inceppare il meccanismo e tutto si blocca, spiega ancora Anelli. Il mandato della Commissione è però scaduto nel 2020 e la Presidenza del Consiglio, fino a oggi, non ha trovato il tempo di nominarne una nuova.Per questo, i procedimenti restano sospesi nel limbo e intanto i medici no-vax gongolano, “nell’inerzia” di chi dovrebbe nominare la Commissione, ma non se ne occupa.A nulla sono valse le pressioni della Federazione sul ministro della Salute e sul ministro della Giustizia, fa notare ancora Anelli.

Irina Derefko E fanno benissimo! L'ordine dei medici, è una lobby genuflessa al potere. Qualsiasi esso sia. Questi veri medici che loro si, onorano il giuramento di Ippocrate, avranno sempre la solidarietà in tutte le sue forme da quei cittadini che come me, combattono strenuamente affinchè la follia vax si fermi e vengano implementate al massimo le cure domiciliari. Questi medici, sono veri eroi! 1

Selenio ….CI SARA PURE UN MOTIVO PERCHE DEI MEDICI NON VOGLIONO VACCINARSI !.......VORREI SAPERE PERCHE SPUTNIK ITALIA VADA A RIPESCARE ARTICOLI COSI STUPIDI E DI PARTE, SENZA APPROFONDIMENTI E PRIVI DI INDAGINE SCIENTIFICA. HO GIA SEGNALATO ALLA CENTRALE RUSSA LE AZIONI DEGLI ATTUALI GIORNALISTI E AMMINISTRATORI DI SPUTNIK ITALIA.......SPERO QUANTO PRIMA CHE LI MANDINO FUORI, MAGARI VADANO A SCRIVERE PER UN GIORNALE DI REGIME....TIPO HUFFANCULOPOST !!!!!.... VERGOGNA !!!! 1

