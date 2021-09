https://it.sputniknews.com/20210918/letta-sul-green-pass-puo-evitare-obbligo-vaccinale-12953469.html

Letta sul green pass: "può evitare obbligo vaccinale"

Letta sul green pass: "può evitare obbligo vaccinale"

Il metodo Draghi è quello giusto, imporre il green pass e non l'obbligo vaccinale. Lo dice Enrico Letta durante il suo tour elettorale come segretario del Pd e...

2021-09-18T11:37+0200

2021-09-18T11:37+0200

2021-09-18T11:51+0200

politica italiana

enrico letta

coronavirus in italia

Tuttavia, l’obbligo vaccinale potrebbe essere comunque preso in considerazione se non si dovesse giungere all’obiettivo di aumentare oltre il 90% la copertura vaccinale contro il coronavirus.“Dipenderà tutto dalla serietà degli italiani, dal modo in cui si applicherà il certificato e da come si muoverà il virus nelle prossime settimane”.Per quanto riguarda l’apertura al 100% dei posti nei teatri e nei cinema, come richiesto dal ministro della Cultura Dario Franceschini, Letta risponde in modo molto diplomatico alle pressanti richieste che Franceschini (del suo stesso partito) ha avanzato a Draghi e a Speranza.Grazie al green pass, Letta pensa che sia possibile “avvicinarsi al 100%” e aggiunge che “il vaccino è libertà”.In precedenza il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge che rende obbligatorio il green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre.

