Le forze aerospaziali russe hanno testato un nuovo sistema di difesa antimissilistica - Video

Le forze aerospaziali russe hanno testato con successo un nuovo missile per il sistema di difesa missilistica in un campo di addestramento in Kazakistan, ha... 18.09.2021

Secondo il generale Sergey Grabchuk, dopo una serie di test, il nuovo missile "ha confermato le caratteristiche intrinseche" e gli equipaggi di combattimento hanno colpito con successo e con elevata precisione il bersaglio condizionale.

