https://it.sputniknews.com/20210918/intestino-tenue-rimosso-da-bambino-che-ha-ingerito-magneti-in-una-sfida-virale---foto-12959564.html

Intestino tenue rimosso da bambino che ha ingerito magneti in una sfida virale - Foto

Intestino tenue rimosso da bambino che ha ingerito magneti in una sfida virale - Foto

Un bambino di nove anni è finito in terapia intensiva dopo aver ingoiato accidentalmente dei magneti rotondi durante una pericolosa sfida virale via TikTok. 18.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-18T21:52+0200

2021-09-18T21:52+0200

2021-09-18T21:52+0200

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/12962620_0:70:1920:1150_1920x0_80_0_0_3578c768109ee7864d41be760104a176.jpg

La sfida virale consiste nel mettere delle palline magnetizzate sulla lingua come se fossero un piercing. Tuttavia, qualcosa è andato terribilmente storto con questo bambino di Glasgow.Il ragazzo, di nome Jack, soffriva di forti dolori addominali e vomito, così sua madre ha deciso di portarlo in un ospedale locale.Durante l'esame del ragazzo, i medici si sono resi conto che aveva diversi piccoli oggetti che gli bloccavano l'intestino. Jack ha subito un complicato intervento chirurgico in cui sono stati rimossi il suo intestino tenue, appendice e 12 pollici del suo intestino crasso.La madre del ragazzo, Carolann McGeoch, ha condiviso le immagini dall'ospedale nel tentativo di impedire ad altri genitori di vivere la stessa esperienza.Almeno 65 bambini inglesi sono stati ricoverati d'urgenza negli ultimi tre anni dopo aver ingerito dei magneti. Il servizio sanitario nazionale del Regno Unito (NHS) avverte che i pallini sono in grado di esercitare pressione sul tessuto intestinale e di conseguenza causare necrosi nel giro di poche ore.Il professor Simon Kenny, chirurgo pediatrico e direttore clinico nazionale per bambini e giovani presso il SSN, sostiene di introdurre il divieto dei giocattoli magnetici, sottolineando che “non c'è niente di divertente per i bambini o i loro genitori nell'intervento chirurgico per rimuovere i magneti che sono stati ingeriti e che si sono attaccati in diverse parti dell'intestino”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina