Incontro Putin-Biden, svelate le spese sostenute dalla Svizzera per l'organizzazione del vertice

Incontro Putin-Biden, svelate le spese sostenute dalla Svizzera per l'organizzazione del vertice

Le autorità di Ginevra hanno stimato in 10 milioni di dollari i costi per lo svolgimento dell'incontro tra Putin e Biden. 18.09.2021, Sputnik Italia

Il cantone svizzero di Ginevra sta ultimando i calcoli delle spese sostenute per lo svolgimento del vertice tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden; l'importo complessivo potrebbe superare i 10 milioni di dollari, ha dichiarato a Sputnik Emmanuel Cuenod, portavoce dell'amministrazione locale.Cuenod ha aggiunto che, in precedenza, il Consiglio di Stato di Ginevra aveva annunciato i dati preliminari sulle spese per il vertice, in risposta a una richiesta urgente del deputato del Partito socialista Sylvain Thévoz. Secondo stime preliminari, pubblicate dai media, l'implementazione della sicurezza durante il vertice è costata 5,176 milioni di franchi. Si tratta di spese per il lavoro della polizia cantonale, dei servizi di sicurezza dei cantoni limitrofi, per l'alloggio e il trasporto, a cui si sommano quelle per il coinvolgimento dei servizi militari e della protezione civile. Una parte di queste spese sarà a carico della Polizia Federale.Altri 222.658 franchi sono stati spesi per i servizi di protocollo, 518mila franchi è il costo di una giornata di lavoro delle varie organizzazioni che si trovavano nel perimetro di sicurezza del vertice. Anche qui, una parte della spesa sarà a carico delle autorità federali.Il Dipartimento federale degli affari esteri si farà carico dei 3 milioni di franchi che sono stati spesi per il trasporto e il vitto dei giornalisti che hanno seguito il vertice. L'incontro tra i leader di Russia e Stati Uniti si è svolto lo scorso 16 giugno a Ginevra.

