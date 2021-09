https://it.sputniknews.com/20210918/in-centro-a-milano-manifestanti-anti-green-pass-nonostante-divieto-questura---video-12960952.html

In centro a Milano manifestanti anti-green pass nonostante divieto Questura - Video

In centro a Milano manifestanti anti-green pass nonostante divieto Questura - Video

Si accentuano le proteste contro il green pass sullo sfondo dei piani del governo Draghi di estenderne ulteriormente l'uso per poter lavorare fino al settore... 18.09.2021, Sputnik Italia

Alcune migliaia di attivisti "no green pass" si sono riunite in piazza Fontana, in centro a Milano, per esprimere dissenso e protesta contro l'espansione della certificazione verde programmata dal governo. Si nota che la manifestazione non è stata autorizzata dalla Questura (sono state permesse solo manifestazioni statiche all'Arco della Pace) ed i poliziotti presenti in gran numero hanno cercato di parlare con i dimostranti per convincerli a recedere dai loro piani.Non sono mancati riferimenti polemici contro il premier Mario Draghi, da cori offensivi alla richiesta a gran voce delle sue dimissioni. Dietro a uno striscione con scritto "giovani di sana e robusta Costituzione", i manifestanti si sono diretti nella centralissima piazza Duomo, nonostante il divieto della Questura, con l'intento di attraversare il centro storico per raggiungere l'Arco della Pace e unirsi con la manifestazione autorizzata.Dopo aver raggiunto l'Arco della Pace, i manifestanti si sono diretti verso la sede della Rai a corso Sempione.

Irina Derefko Hanno fatto benissimo!! 5

Alessandro Campesi Draghi al rogo, Speranza all'inferno, Salvini al cesso, ciccio bergoglio sulla graticola. 4

