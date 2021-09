https://it.sputniknews.com/20210918/il-vaso-di-pandora-12954860.html

Il vaso di Pandora

Il vaso di Pandora

Gli Stati Uniti si sono lasciati dietro un vaso di Pandora dopo essere andati via dall'Afghanistan. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin. 18.09.2021, Sputnik Italia

Secondo il capo di stato russo, gli Stati Uniti hanno lasciato nel paese un intero arsenale di armi moderne, sistemi di armamento e vari equipaggiamenti. Ha anche aggiunto che le armi sono l'unica cosa che i talebani* hanno ottenuto dalla presenza della coalizione occidentale in Afghanistan.Il leader russo ha anche richiamato l'attenzione sul fatto che l'Afghanistan è in rovina e la gente fugge dal paese. Secondo Putin, gli americani hanno lasciato un vaso di Pandora "pieno di problemi legati al terrorismo, al traffico di droga, alla criminalità organizzata e, purtroppo, all'estremismo religioso".Inoltre, il capo di Stato ha aggiunto che è necessario aiutare l'Afghanistan a trovare pace e stabilità.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

