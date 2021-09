https://it.sputniknews.com/20210918/i-ricercatori-trovano-parte-della-materia-ordinaria-mancante-nelluniverso-12956537.html

I ricercatori trovano parte della materia 'ordinaria' mancante nell'Universo

La materia mancante è la materia barionica, o cosiddetta 'ordinaria', come i protoni e i neutroni, che compongono tutti gli elementi dei pianeti, delle stelle... 18.09.2021, Sputnik Italia

Un team di ricerca internazionale, guidato dal Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e l'Universite Claude Bernard Lyon 1, ha per la prima volta mappato un vento galattico, utilizzando lo strumento Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) del Very Large Telescope dell'European Southern Observatory (ESO).Secondo la dichiarazione del gruppo di ricerca francese, l'osservazione, documentata in una ricerca pubblicata sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) lo scorso 16 settembre, ha contribuito a rivelare la posizione di una parte della materia mancante dell'Universo e ad osservare la creazione di una nebulosa - una nuvola di gas e polvere interstellare - intorno ad una galassia.I ricercatori hanno scelto la galassia Gal1 perché è vicina a un quasar (un nucleo galattico attivo molto luminoso), il quale ha funto da 'faro' per gli scienziati, indicando loro la zona di studio. Si prevedeva anche di osservare una nebulosa nelle vicinanze di questa galassia, anche se il successo di questa osservazione è stato considerato dubbio a causa della luminosità sconosciuta della nebulosa.Secondo lo studio, questo tipo di nebulosa di materia normale è ben noto nell'Universo vicino, ma la sua esistenza per le giovani galassie in creazione era solo precedentemente ipotizzata.I ricercatori hanno notato che le galassie "possono ricevere e scambiare materia con il loro ambiente esterno grazie ai venti galattici creati dalle esplosioni stellari". Aggiungono che uno degli aspetti più difficili della comprensione delle galassie è che manca circa l'80% dei barioni che compongono la materia regolare delle galassie.Si pensa ora che i barioni siano stati espulsi dalle galassie nello spazio intergalattico, secondo le simulazioni, da venti galattici causati da esplosioni stellari.

