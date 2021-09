https://it.sputniknews.com/20210918/fda-stoppa-pfizer-no-a-dose-di-richiamo-a-seguito-di-report-su-crollo-efficacia-vaccino-12962711.html

FDA stoppa Pfizer: no a dose di richiamo a seguito di report su crollo efficacia vaccino

FDA stoppa Pfizer: no a dose di richiamo a seguito di report su crollo efficacia vaccino

Dopo che nuovi dati hanno mostrato che l'efficacia del siero anti-Covid a mRna prodotto da Pfizer cala drasticamente dopo soli 4 mesi dal completamento del... 18.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-18T22:48+0200

2021-09-18T22:48+0200

2021-09-18T22:48+0200

medicina

salute

vaccino

coronavirus nel mondo

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/10243777_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_2fcbc56df685ecaf066f622afb354b60.jpg

Venerdì la società Pfizer ha presentato un documento informativo al comitato consultivo per i vaccini e i prodotti biologici correlati della FDA, l'agenzia statunitense per i medicinali. Il produttore del popolare vaccino mRNA ha dichiarato, sulla base di studi, che il suo siero perde quasi la metà della sua efficacia contro la famigerata variante Delta del coronavirus in pochi mesi.Il rapporto di Pfizer cita un recente studio del Southern California Kaiser Permanente Medical Group, che ha valutato l'efficacia complessiva e specifica della variante del vaccino Cominarty di Pfizer-BioNTech contro le infezioni da SARS-CoV-2 e i ricoveri correlati al Covid in base al tempo trascorso dalla vaccinazione. I ricercatori hanno utilizzato i dati raccolti in tutti gli Stati Uniti tra il 14 dicembre 2020 e l'8 agosto 2021, rendendo possibile esplorare sia la variante Delta che altri ceppi del nuovo coronavirus.I ricercatori del Kaiser Permanente hanno anche concluso che la protezione di Pfizer contro il ricovero in ospedale dura "circa sei mesi" e che "le riduzioni dell'efficacia contro le infezioni da SARS-CoV-2 nel tempo sono probabilmente dovute principalmente al declino dell'effetto del siero piuttosto che alla protezione da vaccino contro la Delta".Nonostante l'efficacia del suo vaccino diminuisca così rapidamente, Pfizer non è riuscita a convincere il regolatore statunitense a introdurre dosi di richiamo. Tuttavia non è chiaro se il colosso farmaceutico otterrà le stesse risposte dai governi di altri Paesi, come Australia, Canada o Nuova Zelanda.I Paesi che sembravano avere alcune delle prime campagne di vaccinazione di successo all'inizio di quest'anno e che facevano molto affidamento sul vaccino Pfizer, inclusi gli stessi Stati Uniti, stanno ora attraversando di nuovo un'ondata di contagi. Israele in particolare, dove oltre il 60% era completamente vaccinato con Pfizer, avrebbe dovuto diventare l'esempio manifesto dell'efficacia di quel vaccino, ma sta vivendo una nuova ondata di Covid.Questo non è l'unico problema che Pfizer ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. Uno studio prestampato della Mayo Clinic ha concluso che che l'efficacia di Pfizer contro il ceppo di coronavirus Delta è scesa dal 76% al 42%. Ma nonostante le prestazioni scadenti del suo siero, Pfizer BioNTech si è assicurata contratti per 2,1 trilioni di dosi in tutto il mondo entro luglio 2021, con potenziali 3 trilioni di dosi entro la fine dell'anno.

https://it.sputniknews.com/20210823/il-vaccino-pfizer-riceve-lapprovazione-definitiva-dalla-fda-12626443.html

Zecca Comunista Ma come?.... Se dopo 4 mesi scende l'efficaccia siamo in netto ritardo. Ci dobbiamo sbrigare. Io dirrei terza e quarta dose di farla insieme. Visto che ce ne sono chi vuole puo fare anche la quinta. Cosi poi Salvini ci vota qualche super bonus sulla durata di Green pass. 0

Россия щедрая душа Aiiaaa colpo di scena, solo scacco o è scacco matto alla pfizer? 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, salute, vaccino, coronavirus nel mondo, pfizer