Definito da ricercatori il rischio dell'evoluzione del coronavirus

Scienziati americani hanno sostenuto che a seguito delle mutazioni, il coronavirus è riuscito a migliorare la sua capacità di trasmissione attraverso l'aria. 18.09.2021, Sputnik Italia

medicina

salute

scienza e tech

coronavirus nel mondo

Scienziati dell'Università del Maryland hanno scoperto che il coronavirus mutato si diffonde meglio nell'aria. Lo studio è pubblicato su Clinical Infectious Diseases. Gli autori della ricerca hanno studiato 49 casi di infezione con diversi ceppi di SARS-CoV-2. In tutti i pazienti la malattia era asintomatica o con sintomi lievi.Gli scienziati hanno condotto un esperimento durante il quale ai volontari positivi al Covid è stato chiesto di ripetere l'alfabeto tre volte o di cantare la nota canzone "Tanti auguri a te". Come si è scoperto, le persone infettate dal ceppo alfa hanno esalato fino a cento volte più particelle virali rispetto a quelli infettati con la versione originale del coronavirus (Wuhan). Grazie al monitoraggio dell'aria, gli esperti hanno anche confermato che le mascherine mediche riducono del 50% il rischio di trasmissione del virus. Pertanto, per evitare l'infezione, è necessario non solo essere vaccinati, ma anche continuare a utilizzare i dispositivi di protezione individuale, così come è importante ventilare i locali.L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito quattro mutazioni di SARS-CoV-2 come "preoccupanti": ceppo Alfa (variante inglese), Beta (variante sudafricana), Gamma (variante brasiliana) e Delta (variante indiana). Scoperta per la prima volta in India, il ceppo Delta è diventato dominante negli ultimi mesi nella maggior parte dei Paesi, inclusa la Russia. Tra le sue caratteristiche principali vi sono un periodo di incubazione più breve rispetto agli altri ceppi e un decorso più complicato della malattia.

2021

