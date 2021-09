https://it.sputniknews.com/20210918/covid-in-russia-poco-oltre-20mila-nuovi-casi-in-ventiquattro-ore-12955595.html

Il quartier generale della lotta al Covid ha segnalato 20.329 nuovi contagi nell'ultima giornata, in Russia. 18.09.2021, Sputnik Italia

Nell'ultima giornata, il numero di nuovi casi di Covid in Russia è stato pari a 20.329, come risulta dai dati della sede operativa per la lotta contro la diffusione del coronavirus. Il giorno prima erano stati segnalati 19.905 casi.La maggior dei contagi è stata registrata nella capitale Mosca (2.746), a San Pietroburgo (1.791), nella regione di Mosca (915), nella regione di Ekaterinburg (505) e nella regione di Voronezh (488).In totale, durante l'epidemia, in Russia sono stati registrati 7.254.754 casi di malattia. 6.485.264 sono state le guarigioni ed i decessi sono stati 197.425.Secondo le statistiche dell'OMS, più di 226,8 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus nel mondo, ma, secondo le stime dell'Istituto Johns Hopkins, il numero ha superato i 227 milioni. Più di 4,6 milioni di persone hanno perso la vita per le conseguenze dell'infezione del coronavirus SARS-CoV-2.La situazione più difficile, dal punto di vista epidemiologico, è, rispettivamente, negli Stati Uniti, in India, in Brasile e in Gran Bretagna. La Russia, secondo l'OMS, è il quinto Paese per numero di casi, mentre secondo le stime dell'Istituto Johns Hopkins è all'ottavo posto.

