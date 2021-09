https://it.sputniknews.com/20210918/bloomberg-stila-la-classifica-delle-famiglie-piu-ricche-del-mondo-12959727.html

Bloomberg stila la classifica delle famiglie più ricche del mondo

La famiglia Walton, proprietaria della catena di supermercati Walmart, è la più ricca con una fortuna stimata di 238,2 miliardi di dollari. 18.09.2021, Sputnik Italia

La classifica delle famiglie più ricche del mondo, secondo Bloomberg, è guidata dalla famiglia Walton, che possiede la più grande catena all'ingrosso e al dettaglio Walmart. La loro fortuna stimata ammonta a 238,2 miliardi di dollari.Sam Walton ha fondato Walmart nel 1962. Ora la rete ha più di diecimila negozi in tutto il mondo e il fatturato annuo supera i 559 miliardi di dollari. La famiglia Walton possiede il 48% della società.Nella top-ten di Bloomberg ci sono anche:Tra le 25 famiglie più ricche ci sono i proprietari della catena tedesca di discount Aldi, ovvero la famiglia Albrecht, la famiglia Dassault, proprietaria del produttore di aerei Dassault Systemes, la famiglia Quandt proprietaria della Bmw, così come l'italiana Ferrero, attiva nella produzione dolciaria con l'omonimo marchio. La fortuna complessiva dei leader della classifica è stata stimata in 1,7 trilioni di dollari, ovvero il 22% in più rispetto al valore stimato l'anno precedente.

Notiziario

