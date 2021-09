https://it.sputniknews.com/20210918/aukus-indigesto-la-francia-esorta-la-ue-a-rafforzare-lautonomia-strategica-12957813.html

AUKUS indigesto, la Francia esorta la UE a rafforzare "l'autonomia strategica"

AUKUS indigesto, la Francia esorta la UE a rafforzare "l'autonomia strategica"

La Francia, in precedenza, aveva richiamato in patria i suoi ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia, dopo che Washington, Canberra e Londra avevano... 18.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-18T16:39+0200

2021-09-18T16:39+0200

2021-09-18T16:39+0200

usa

francia

sicurezza

occidente

politica internazionale

australia

geopolitica

regno unito

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10557279_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_0cae5f8964b561280a6133e158127e8a.jpg

Il segretario per gli Affari Esteri francese Clement Beaune ha esortato l'Europa a "rafforzare le capacità di riflessione, autonomia strategica e difesa", intervenendo oggi su France24. Ha anche dato una stoccata al Regno Unito, dicendo che lasciando la UE, Londra è "tornata all'ovile americano con una forma accettata di vassallizzazione".I commenti del rappresentante francese seguono la cocente delusione e rabbia di Parigi, dopo l'accordo annunciato tra Washington, Canberra e Londra, soprannominato AUKUS, che prevede di fornire all'Australia sottomarini a propulsione nucleare al posto della Francia."Non so come possiamo fidarci dei nostri partner australiani ora. Non è stata una mossa contro la Francia, ciò mina la fiducia dell'Europa, perché ora non può avere fiducia nei suoi partner", ha detto Beaune all'emittente France 24.L'accordo di difesa tra i tre paesi era stato precedentemente definito dalla Francia come una "pugnalata alle spalle" e un "tradimento", con Parigi che ha richiamato i suoi ambasciatori da Usa e Australia. Washington e Canberra hanno espresso il loro rammarico per il ritiro.

https://it.sputniknews.com/20210917/diplomatica-usa-sostiene-che-washington-ha-discusso-con-parigi-accordo-aukus-prima-che-fosse-12948859.html

Snowstorm Mi meraviglio di chi si meraviglia. Da quando l'Australia sarebbe un partner della Francia, invece che un Paese dell'Anglosphere? I Paesi dell'Anglosphere sono nelle mani dei neri e dei sodomiti, e agiranno sempre di conseguenza. 0

1

usa

francia

australia

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, francia, sicurezza, occidente, politica internazionale, australia, geopolitica, regno unito, difesa