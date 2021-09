Assemblea Generale ONU, il gruppo rivelazione K-Pop BTS è ambasciatore della Corea del Sud

여러분 한 명, 한 명의 이야기를 UN에서 전할 수 있도록#YouthToday 에 관한 #YourStories 를 들려주세요! 🌳📸🤸‍♂️💪



Help us take each and every one of your stories to the U.N. by telling us #YourStories about #YouthToday ! 📝💭🧘‍♂️🏃‍♀️ pic.twitter.com/NZmuamfXgR