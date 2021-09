https://it.sputniknews.com/20210918/antico-gioco-da-tavolo-rinvenuto-vicino-a-kaliningrad-durante-la-costruzione-di-una-strada---foto-12960351.html

Antico gioco da tavolo rinvenuto vicino a Kaliningrad durante la costruzione di una strada - Foto

Antico gioco da tavolo rinvenuto vicino a Kaliningrad durante la costruzione di una strada - Foto

L'antico gioco da tavolo "ludus latrunculorum", popolare nel I-IV secolo d.C., così come monete, vasi di ceramica e perline d'ambra, sono stati scoperti dagli... 18.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-18T18:57+0200

2021-09-18T18:57+0200

2021-09-18T18:57+0200

russia

kaliningrad

archeologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/12960488_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_adcec00ad2f08931480bb3109dda0595.jpg

Secondo il responsabile dei lavori archeologici, il collaboratore dell'Istituto di Archeologia dell'Accademia Russa delle Scienze Konstantin Skvortsov, questo gioco è un incrocio tra dama e scacchi. Era diffuso in tutto l'Impero Romano e nella moderna Germania, Polonia e nei Paesi scandinavi. Ci sono numerosi riferimenti ad esso da parte di antichi autori romani, ma le regole sono sconosciute. Il ritrovamento è considerato unico: quasi un centinaio di pedine di vetro romane sono perfettamente conservate nella borsa. Per la regione di Kaliningrad si tratta della prima scoperta archeologica di grande importanza in 170 anni. L'ufficio stampa ha osservato che i dipendenti dell'Istituto di archeologia dell'Accademia Russa delle Scienze hanno iniziato gli scavi all'inizio di agosto. La zona esaminata è di oltre 8mila metri quadrati. La ricerca archeologica durerà almeno 6 mesi. Tutti i reperti saranno donati ai musei statali della regione.

russia

kaliningrad

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, kaliningrad, archeologia, фото