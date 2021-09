Alto funzionario russo: Russia e Stati Uniti discuteranno gli aspetti militari dell'Artico

https://it.sputniknews.com/20210918/alto-funzionario-russo-russia-e-stati-uniti-discuteranno-gli-aspetti-militari-dellartico-12954560.html

La Russia e gli Stati Uniti sono interessati alla cooperazione e alla prevedibilità nell'Artico e, alla fine, inizieranno a discutere gli aspetti militari e... 18.09.2021, Sputnik Italia

Questi ha fatto notare anche che la Russia ha intenzione di organizzare un vertice del Consiglio Artico "se tutti i suoi partner sosterranno l'idea".L'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, sabato, ha riferito che gli Stati Uniti e la Russia hanno cooperato nell'Artico su questioni che erano di interesse per entrambi i paesi, aggiungendo che questa cooperazione ha aiutato a mantenere la regione libera da conflitti.Il Consiglio Artico, istituito nel 1996, riunisce Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti. I paesi si alternano alla presidenza per due anni. La presidenza russa dell'organizzazione è iniziata il 20 maggio scorso.

