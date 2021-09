https://it.sputniknews.com/20210918/afghanistan-almeno-3-morti-e-18-feriti-in-unesplosione-nellest-del-paese-12954140.html

Afghanistan, almeno 3 morti e 18 feriti in un'esplosione nell'est del paese

Almeno tre persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta nella città afgana di Jalalabad, nella provincia orientale di Nangarhar... 18.09.2021, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, la televisione indica che il dipartimento per l'informazione e la cultura di Nangarhar ha riferito che l'esplosione non ha causato vittime.Secondo le informazioni fornite dai media locali, l'esplosione ha coinvolto un veicolo.I combattenti del movimento talebano hanno ripreso il potere in Afghanistan dopo due decenni di intervento militare straniero, terminato alla fine di agosto.Presieduto da Mohammad Hassan Akhund, che è stato cancelliere durante il primo governo talebano, il nuovo governo ha un forte profilo fondamentalista, contrariamente alle promesse di "governo inclusivo" che i talebani* avevano fatto appena saliti al potere.Secondo alcuni media, almeno 14 dei 33 membri del governo provvisorio sono elencati dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1988.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

