USA, Psaki commenta le voci sui continui attacchi di tosse di Joe Biden

Il capo di stato americano è stato vittima di diversi attacchi di tosse in alcuni appuntamenti ufficiali. 17.09.2021

Il segretario stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, ha respinto le preoccupazioni dei media sulla costante tosse del presidente Joe Biden durante i discorsi, che ha sollevato dubbi sulla sua salute e ha portato alla nascita dell'hashtag #Bidencough su Twitter.La Psaki, dalla Casa Bianca, ha spiegato che il presidente degli Stati Uniti si sottopone a regolari controlli.Alla domanda su quando sarà il prossimo esame medico del capo di stato 78enne, Psaki ha risposto di non avere alcun aggiornamento preciso in tal senso, precisando però che Biden sarà visitato "presto".A maggio, il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha dichiarato a CBS News che Biden prevede di sottoporsi a un controllo medico "entro la fine dell'anno", i cui risultati saranno resi pubblici.Lo scorso lunedì, il presidente Biden aveva avuto un attacco di tosse durante il suo discorso a sostegno del governatore della California Gavin Newsom, una circostanza che ha spinto Biden a scusarsi e a fermarsi per bere un po' d'acqua.

