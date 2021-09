https://it.sputniknews.com/20210917/trump-esprime-simpatia-nei-confronti-degli-indagati-per-lassalto-al-campidoglio-12937104.html

Trump esprime simpatia nei confronti degli indagati per l'assalto al Campidoglio

Trump esprime simpatia nei confronti degli indagati per l'assalto al Campidoglio

Trump lo scorso 6 gennaio incitò i propri sostenitori a ribellarsi contro l'esito delle urne, che hanno visto la vittoria del candidato democratico Joe Biden. 17.09.2021, Sputnik Italia

mondo

usa

donald trump

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso solidarietà e ha esteso i propri auguri ai sostenitori della sua campagna presidenziale del 2016 che ora stanno affrontando accuse relative ai loro rispettivi ruoli nell'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio.Le parole di Trump arrivano a soli due giorni dal raduno "Justice for J6" una manifestazione di destra che si terrà domani a Washington e alla quale parteciperanno molte persone vicine alle frange che hanno preso parte all'azione del 6 gennaio, ma non è direttamente collegata all'ex capo di stato americano.Da parte sua, il tycoon non prenderà direttamente parte all'evento, che ritiene possa essere utilizzato dai media come arma contro la sua persona.Le autorità federali, statali e locali dell'area metropolitana di Washington saranno in massima allerta durante l'evento di sabato e per il resto del fine settimana. Il capo della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti, Tom Manger, ha affermato all'inizio di questo mese che la sua forza sta "monitorando da vicino il 18 settembre" e che starebbe "pianificando di conseguenza".L'assalto al Campidoglio del 6 gennaio Cinque persone sono morte un assalto di sostenitori di Donald Trump al Campidoglio degli Stati Uniti avvenuto il 6 gennaio scorso.I disordini sono scoppiati dopo che l'allora capo di stato americano aveva tenuto un discorso nella capitale, incitando i propri sostenitori a "fermare il furto" delle elezioni presidenziali, vinte da Joe Biden.

