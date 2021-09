Tap: rinviata a gennaio l'udienza del processo ai vertici

https://it.sputniknews.com/20210917/tap-rinviata-a-gennaio-ludienza-del-processo-ai-vertici-12946152.html

Rinviata al prossimo gennaio l'udienza del processo che vede imputati i vertici di Tap per presunti illeciti ambientali. 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T17:38+0200

italia

È stata rimandata al 14 gennaio 2022 l'udienza per il processo ai vertici della società Trans Adriatic Pipeline Ag Italia. Dovranno rispondere in aula dei presenti reati ambientali compiuti durante la costruzione del tratto terminale del gasdotto che approda a San Foca, in Salento.L'udienza era stata rinviata lo scorso novembre, per individuare un'aula più capiente per i protocolli anti-Covid. Il processo riprenderà dunque nell'aula bunker della Corte d'Assise di Lecce, davanti ad un nuovo giudice monocratico, dopo la richiesta di aspettativa del magistrato Silvia Saracino, che ha determinato il rinvio.Il processo vede al banco degli imputati la stessa società, oltre a 18 persone, tra cui alcuni vertici di Tap, come Luca Schieppati ed Elisabetta De Michelis; l'ex country manager di Tap Michele Mario Elia; il project manager della società e responsabile in materia ambientale, Gabriele Paolo Lanza.Indagati pure i manager di Saipem, il principale appaltatore per i lavori di costruzione del micro tunnel e del tratto di condotta offshore Albania-Italia.Le accuse contestate, a vario titolo, sono:La Regione Puglia è stata individuata come parte civile nel processo e il governatore Michele Emiliano ha già annunciato che verranno richiesti risarcimenti miliardari.Sono 15 le parti offese. Tra queste, sono state individuate la Regione Puglia, 8 Comuni, il Ministero dell'Ambiente, il presidente del Comitato No Tap Salento e alcune associazioni ambientaliste.

