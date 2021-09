https://it.sputniknews.com/20210917/spazio-astronauti-cinesi-rientrati-dopo-3-mesi-di-missione-sulla-stazione-tiangong-12939529.html

Spazio: astronauti cinesi rientrati dopo 3 mesi di missione sulla stazione Tiangong

Si tratta del periodo più lungo trascorso in orbita da astronauti cinesi. 17.09.2021, Sputnik Italia

Il primo equipaggio della stazione spaziale cinese Tiangong è tornato sulla Terra con il record per il periodo più lungo trascorso nello spazio da astronauti cinesi.Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo sono atterrati oggi a Dongfeng, nel deserto del Gobi, a bordo della loro navicella spaziale Shenzhou 12 dopo aver trascorso 92 giorni in orbita.Haisheng, Boming e Hongbo avevano iniziato il loro viaggio verso casa mercoledì scorso (15 settembre), partendo dal modulo centrale di Tianhe della nuova stazione spaziale cinese.L'atterraggio dell'equipaggio ha coronato una missione di successo, come riportato dall'agenzia spaziale cinese, la China Manned Space Agency (CMSA).Allestito in modo simile alla Stazione Spaziale Internazionale, ma su scala ridotta, il modulo principale comprende alloggi per l'equipaggio individuali, una cambusa e moduli scientifici.

