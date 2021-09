https://it.sputniknews.com/20210917/sondaggi-fratelli-ditalia-in-calo-ma-saldo-al-primo-posto-tra-le-forze-politiche-12942376.html

Sondaggi: Fratelli d'Italia in calo, ma saldo al primo posto tra le forze politiche

Una lieve flessione di consensi non è sufficiente a spodestare FdI dal podio, anche perché Lega e PD si mantengono sostanzialmente stabili al di sotto del 20%... 17.09.2021, Sputnik Italia

Il quadro politico italiano si mantiene stabile, con Fratelli d'Italia in testa, seguito da Lega e PD. È questo emerge dalla Supermedia, le rilevazioni Youtrend e Agi, che prendono in considerazione gli ultimi sondaggi elaborati nell'ultima settimana dai principali istituti demoscopici.Nonostante un calo pari a 0,4%, con il 20,3% di consensi, FdI resta il primo partito e l'unico al di sopra della soglia psicologica del 20%. La Lega è stabile e resta in seconda posizione, al 19,8%, mentre il PD sale di due decimali e si attesta al 19,1%.Con il 16,3%, il M5s resta lontano dal podio, anche se cresce di un decimale. Tra i partiti minori, Forza Italia passa dal 7,4% al 7,5% e Azione dal 3,6% al 3,3%.Sotto la soglia di sbarramento, Italia Viva cresce di 0,3 punti e arriva al 2,5%, Sinistra Italiana perde 0,2 punti e scende al 2%, Art.1/MPD lascia sul terreno due decimali e si ferma all1,8%, +Europa stabile all'1,7%, Verdi all'1,6%. I dati, presi in considerazione per la Supermedia, sono quelli dei sondaggi EMG (9 e 16 settembre), Ipsos (11 settembre), SWG (6 e 13 settembre) e Tecnè (3 e 10 settembre).

