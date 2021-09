https://it.sputniknews.com/20210917/russia-i-soccorritori-aiutano-un-cucciolo-di-orca-incagliato-a-tornare-in-mare---video-12949446.html

Russia: i soccorritori aiutano un cucciolo di orca incagliato a tornare in mare - Video

I soccorritori e i volontari hanno aiutato un cucciolo di orca arenato in acque poco profonde a tornare in mare, nella baia di Gertner, nella regione russa di... 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T18:11+0200

2021-09-17T18:11+0200

2021-09-17T18:11+0200

Il ministero ha detto di aver ricevuto la chiamata giovedì presto da testimoni oculari che hanno visto il cucciolo di orca arenato nella baia, incapace di tornare in mare da solo.I soccorritori e i volontari arrivati sul posto hanno spinto l'orca in mare e hanno versato acqua sull'animale per diverse ore, in attesa che la marea cambiasse, ha detto il ministero delle Emergenze russo. Alla fine, l'orca è riuscita a tornare da sola in mare.

