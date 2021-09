https://it.sputniknews.com/20210917/russia-elezioni-duma-si-vota-fino-a-domenica-nei-seggi-solo-personale-vaccinato-o-immunizzato-12944922.html

Russia, elezioni Duma: si vota fino a domenica, nei seggi solo personale vaccinato o immunizzato

Russia, elezioni Duma: si vota fino a domenica, nei seggi solo personale vaccinato o immunizzato

Quasi tutti coloro che prendono parte all'organizzazione del processo elettorale in Russia sono immuni al coronavirus grazie alla vaccinazione o perché hanno superato in precedenza la malattia.Lo ha annunciato questa mattina, venerdì 17 settembre, Anna Popova direttrice dell'authority sanitaria russa - Rospotrebnadzor."Quasi tutti coloro che sono impegnati a tempo pieno nei seggi elettorali, come gli scrutatori gli osservatori, i dipendenti del ministero e degli organi degli affari interni, sono vaccinati per oltre il 90% dei casi. I dipendenti di Rospotrebnadzor (Servizio federale per la protezione dei diritti dei consumatori e del benessere dei cittadini) sono vaccinati al 93% e ci sono persone "immuni" che sono guariti dalla malattia. Vale a dire che quasi tutti coloro che lavorano nei seggi sono immunizzati, perchè vaccinati o, purtroppo, perchè hanno contratto la malattia precedentemente" ha dichiarato Popova alla Commissione elettorale centrale della Russia.Elezioni parlamentari in RussiaLe elezioni dei 450 deputati della Duma di Stato, camera bassa del parlamento russo, si svolgeranno nell'arco di tre giorni: 17, 18 e 19 settembre. Nel corso di questa tornata elettorale si eleggono anche i governatori di nove entità costituenti della Federazione Russa (Repubbliche autonome) e 39 parlamenti regionali.

