https://it.sputniknews.com/20210917/patuanelli-al-g20-dellagricoltura-il-pianeta-non-aspetta-azioni-concrete-per-la-sostenibilita-12950490.html

Patuanelli al G20 dell’Agricoltura: “Il Pianeta non aspetta, azioni concrete per la sostenibilità”

Patuanelli al G20 dell’Agricoltura: “Il Pianeta non aspetta, azioni concrete per la sostenibilità”

Il ministro delle Politiche agricole punta sull’innovazione e la tecnologia. Il numero uno della Fao Qu Dongyu, ribadisce l’urgenza di trasformare i sistemi... 17.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-17T19:14+0200

2021-09-17T19:14+0200

2021-09-17T19:14+0200

agricoltura

g20

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10148390_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_e97990977f1f77a5bd9375cb8ef3e4f7.jpg

Tecnologie e sostenibilità per trasformare i sistemi che governano il settore dell’agricoltura a livello mondiale e per salvare la Terra.È questa la ricetta ribadita oggi dal ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli al G20 dell’Agricoltura.Per Patuanelli la sostenibilità è la chiave, perché consente di produrre di più, creare reddito e nello stesso tempo inquinare di meno “per garantire la sopravvivenza dell'uomo”.Trasformare l’agricolturaIl ministro ha voluto ricordare che ci sono sempre meno terre da coltivare e più persone da sfamare, “contraddizioni” su cui serve una sintesi tra innovazione e tecnologia.Una trasformazione urgente, ha detto da Firenze, anche per gli agricoltori e per i consumatori, oltre che per “proteggere l'ambiente, e avere sistemi sostenibili in agricoltura”.Insieme per la lotta alla siccità in AfghanistanIl ministro, durante la prima giornata dell’appuntamento G20 dedicato all’Agricoltura, ha anche annunciato che “l'Italia sarà uno dei primi paesi del G20 a collaborare con la Fao in Afghanistan, nel contrasto alla siccità”.Lavorando con la Fao verranno stanziati e impiegati fondi per sostenere i lavori di semina e di raccolto. “Grazie alla sinergia con la Fao abbiamo inoltre sviluppato la Food Coalition, per affrontare insieme la crisi alimentare post-Covid. L'Italia ha già investito 10 milioni di euro nel progetto, e continuerà a investirci anche nel corso della prossima presidenza indonesiana del G20”, ha aggiunto Patuanelli.Serve uno spirito multilateraleDurante la giornata Patuanelli ha anche inserito il tema del multilateralismo nel G20 di Firenze.L'Italia nel corso della sua presidente del G20 “vuole mettere la sicurezza alimentare al centro dell'agenda” e raggiungere l’obiettivo “zero-fame entro il 2030”.

david dave

I have chronic Hepatitis B which lead to Liver cirrhosis I was told there was no cure and was recommended to use lamivudine medication which was not a complete cure for the virus and leads to Hair loss and kidney problem. I came across Doctor Ahmed Ads on this blog site with a series of testimonies from his previous patients who have been cured from Hepatitis B, Erectile Dysfunction, Kidney diseases etc .. I placed an order for his product which I received at my address via DHL - service within 4 days, and with his instructions I used the product for 21 days. The first week I discovered a huge difference in my health, and when I went for another test my result was negative with no trace of the virus on my blood. I recommend Dr. Ahmed to anyone with Kidney Stone, Breast Cancer, Liver Cirrhosis, Heart Disease, fibrosis, herpes virus, erectile dysfunction, prostate cancer, low sperm, lung cancer. Information; E-mail; drahmedusman5104@gmail.com WhatsApp +14436204203

0